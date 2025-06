Oggi in Svizzera

La Svizzera ha il mandato di rappresentare gli interessi degli Stati Uniti in Iran, una funzione che mette la Confederazione in una posizione delicata. Un’indagine della RTS ripercorre oggi alcuni eventi, tra cui la morte di una diplomatica, che hanno interessato la missione svizzera nella Repubblica islamica prima dell’inizio del conflitto tra Iran e Israele.

L’indagine entra nei dettagli della morte, nel 2021, di Sylvie Brunner, allora numero due nell’ambito della rappresentanza in Iran degli interessi statunitensi. La donna aveva accesso a documenti e informazioni confidenziali, aveva subito minacce e manifestato preoccupazione per segnali di intrusioni nel suo appartamento.

È morta in seguito alla caduta dal 17esimo piano dell’edificio in cui abitava, un decesso classificato come suicidio, conclusione a cui è arrivata anche la procura federale elvetica. Sulla base delle informazioni sull’indagine e delle testimonianze raccolte da RTS, tuttavia, sembrerebbe che la vicenda abbia ancora parecchie zone d’ombra.

Zone d’ombra che si ritrovano anche in altri casi citati dalla redazione di RTS, come quella del colonnello Girolamo M., militare che ha fatto carriera nei servizi informativi della Confederazione. Inviato in Iran dopo la morte di Brunner, nel 2023 è stato ufficialmente vittima di un malore nella sua camera d’hotel a Teheran. Rimpatriato d’urgenza in Svizzera, il suo viso era sfigurato e a pena riconoscibile e aveva ferite in altre parti del corpo. Dopo le cure è ripartito in missione all’estero, ma è morto pochi mesi dopo, in Pakistan.