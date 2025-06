Oggi in Svizzera

L’esposizione nazionale si tiene ogni 25 anni circa e ha l’obiettivo di offrire un’istantanea delle tendenze culturali, politiche ed economiche in atto in Svizzera. I diversi progetti in gestazione dovranno però attendere: il Governo ha infatti sottolineato il sostegno della Confederazione a un evento di grandi dimensioni come un’esposizione nazionale sarebbe incompatibile con gli sforzi in corso per consolidare la spesa pubblica.

La prima esposizione nazionale si è svolta nel 1883 a Zurigo, incentrata sul ruolo dell’istruzione nel guidare la crescita economica. L’ultima edizione, Expo.02, è costata alle casse dello Stato federale circa 1 miliardo di franchi.

Anche se non fornirà un cofinanziamento immediato, il Consiglio federale ha dichiarato di sostenere l’idea di una futura esposizione e di accogliere le iniziative in corso. Verrà redatta una legge speciale per definire il quadro giuridico per la revisione e la selezione dei progetti, insieme alle potenziali condizioni per il sostegno federale. In attesa di un’altra esposizione nazionale, da qui al 2040 sono comunque in programma altri eventi, anch’essi volti a promuovere la coesione nazionale, ha sottolineato il Governo.