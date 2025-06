Oggi in Svizzera

Anche questa settimana il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis ha fatto notizia in Svizzera. Prima è stato criticato per due interviste sulla guerra in corso a Gaza, poi è partito improvvisamente per la Cisgiordania e Israele.

Le critiche a Cassis sono arrivate dalla stampa, dal Parlamento e dalla diplomazia, perché nelle interviste ha difeso l’atteggiamento esitante della Svizzera riguardo agli aiuti umanitari a Gaza. Secondo le voci critiche, non ha usato toni abbastanza duri nei confronti di Israele per i bombardamenti e il blocco degli aiuti.

Martedì si è recato improvvisamente nella regione, incontrando in Cisgiordania il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa e in Israele il suo omologo Gideon Saar. Al ministro degli esteri dello Stato ebraico ha chiesto che siano consentiti più aiuti per Gaza. Cassis è rimasto circa 20 ore sul posto. L’obiettivo principale, come ha lui stesso dichiarato, era di farsi un’idea diretta della situazione.

In un comunicato stampa, il Dipartimento federale degli affari esteri ha collegato la visita alla conferenza dell’ONU a New York in programma dal 17 al 20 giugno, durante la quale si discuterà di una risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese nel quadro di una soluzione negoziata a due Stati.