Oggi in Svizzera

La Svizzera non ha ancora finito con i guai negli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha appena inserito la Confederazione e l’Irlanda nella lista dei partner commerciali “che richiedono un’attenzione particolare” . Con questa aggiunta, la lista conta ora nove paesi, tra cui in particolare la Germania, il Giappone e la Corea del Sud.

I paesi presenti nella lista hanno in comune un forte surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Washington attribuisce questo squilibrio a possibili pratiche sleali da parte dei partner, come la manipolazione valutaria o l’introduzione di barriere commerciali non tariffarie.

La Svizzera e l’Irlanda non presentano problemi in materia di politica monetaria, secondo un rapporto semestrale del Tesoro statunitense diffuso giovedì. Tuttavia, i due Paesi sono stati inseriti nella lista a causa di un’eccedenza del conto corrente ritenuta eccessiva. Il conto corrente comprende l’insieme delle transazioni finanziarie tra due Paesi. Secondo il rapporto, questa eccedenza ammonta al 17,3% del PIL per l’Irlanda e al 5% del PIL per la Svizzera.

La Svizzera fa parte dei partner commerciali particolarmente sotto pressione da parte di Washington. Il presidente Trump aveva annunciato un’aliquota del 31% sui prodotti elvetici importati negli Stati Uniti. L’applicazione di questi dazi doganali è stata sospesa fino al 9 luglio. Nel frattempo, le autorità elvetiche stanno cercando di negoziare con Washington per ottenere un allentamento.