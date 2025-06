Oggi in Svizzera

È morto l’uomo che voleva diffondere la capsula Sarco in Svizzera.

Voleva introdurre in Svizzera la controversa capsula per il suicidio Sarco – ora Florian Willet, presidente dell’organizzazione per l’eutanasia “The Last Resort”, è morto .

Sarco ha creato un precedente in Svizzera, lanciando per la prima volta il dibattito sulla compatibilità di capsula per il suicidio “self-service” con la legge svizzera.

Nel settembre 2024, una donna statunitense di 64 anni, gravemente malata, si era tolta la vita in Svizzera utilizzando la capsula Sarco. Nella foresta vicino a Sciaffusa era presente anche Florian Willet. Il tedesco residente nella Confederazione era presidente dell’organizzazione “The Last Resort” e voleva diffondere l’utilizzo di Sarco in Svizzera.

Ora è emerso che Willet è deceduto. Secondo fonti del quotidiano Tages-Anzeiger, il 47enne è morto suicida in Germania. Per proteggere la sua privacy, non sono stati forniti ulteriori dettagli.

La procura del cantone di Sciaffusa aveva aperto un procedimento penale in seguito alla morte della donna americana e Willet è stato posto in custodia cautelare per dieci settimane. Ora “il procedimento sarà interrotto”, ha annunciato stamane Peter Sticher, primo procuratore del canton Sciaffusa, a Keystone-ATS.