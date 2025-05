Oggi in Svizzera

È ancora troppo presto per una stima definitiva, ma secondo l’Associazione Svizzera di Assicurazione, il disastro di Blatten potrebbe tradursi in costi per diverse centinaia di milioni di franchi . Nonostante l’entità dei danni, il sistema elvetico appare solido: il peso economico di simili catastrofi resta gestibile grazie a un doppio meccanismo di solidarietà. Da un lato, tra le stesse compagnie assicurative, e dall’altro tra le persone assicurate, che versano un premio uniforme indipendentemente dalla zona di rischio in cui risiedono.

Mentre i periti valutano i danni e le autorità gestiscono l’emergenza, arrivano i primi segnali di supporto finanziario al villaggio vallesano. Caritas Svizzera e la Croce Rossa Svizzera hanno già annunciato un contributo congiunto di 400’000 franchi. Ancora più consistente il sostegno del Patronato svizzero per comuni di montagna, che ha stanziato un milione di franchi per aiutare la comunità colpita.

Anche la Catena della Solidarietà è entrata in azione, attingendo al suo fondo permanente destinato alle catastrofi naturali in Svizzera. Al momento, però, non è stato lanciato un appello pubblico per la raccolta fondi. “In questa fase, il nostro fondo permanente dovrebbe consentirci di far fronte alle necessità non coperte dalle assicurazioni, dal Fondo svizzero e dagli interventi pubblici”, ha spiegato la fondazione, lasciando intendere che ulteriori iniziative potranno essere valutate in base all’evolversi della situazione.