Oggi in Svizzera

Il comitato promotore ha presentato la sua iniziativa in una conferenza stampa a Berna martedì.

La Coalizione per le multinazionali responsabili ha raccolto in tempo record più di 287’000 firme a favore della sua iniziativa , depositata oggi alla Cancelleria federale. Il testo chiede norme vincolanti per obbligare le multinazionali svizzere a rispettare i diritti umani e gli standard ambientali nelle loro attività in Svizzera e all’estero.

Nel 2020, una prima iniziativa in tal senso aveva ottenuto la maggioranza del popolo (50,7%), ma non quella dei Cantoni ed era quindi fallita. La nuova iniziativa si applicherebbe alle multinazionali con almeno 1’000 dipendenti e un fatturato pari o superiore ai 450 milioni di franchi svizzeri.

Questa seconda versione si ispira agli standard internazionali del settore e alle norme recentemente adottate dall’UE. Durante la campagna in vista del voto del 2020, uno degli argomenti dell’opposizione era che la Svizzera non dovrebbe agire da sola, ma piuttosto in coordinamento con l’UE.

Le firme necessarie sono state raccolte in tempo record. Per essere portata alle urne, un’iniziativa deve essere sottoscritta da almeno 100’000 persone aventi diritto di voto in 18 mesi. Dopo due settimane dal lancio dell’iniziativa, all’inizio di quest’anno, il comitato promotore aveva già raccolto 183’000 firme.