Oggi in Svizzera

In seguito alle accuse di Israele per cui l’UNRWA sosterrebbe Hamas, anche in Svizzera si è discusso a lungo del finanziamento dell’agenzia delle Nazioni Unite. In marzo, il Parlamento ha deciso di non sospendere il suo contributo, ma nel 2024 esso era stato comunque dimezzato (10 milioni di franchi invece dei 20 previsti). Il legislativo ha anche chiesto al Consiglio federale di cercare soluzioni alternative.

L’annuncio governativo di oggi tiene conto delle conclusioni di un rapporto indipendente sull’imparzialità dell’UNRWA redatto dall’ex ministra degli affari esteri francese Catherine Colonna. L’indagine faceva stato di un sistema di sorveglianza solido in seno all’UNRWA, ma ha comunque emesso 50 raccomandazioni. Il milione aggiuntivo della Confederazione intende sostenerne l’implementazione.

Le altre organizzazioni umanitarie che si spartiranno i 9 milioni svizzeri sono il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), il Programma alimentare mondiale (PAM), l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e la Croce Rossa Svizzera / Mezzaluna Rossa Palestinese per le loro attività nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.