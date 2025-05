Oggi in Svizzera

Nei comuni basilesi di Muttenz e Reinach, ad esempio, l’aumento delle spese per le case di riposo e di cura e per l’assistenza domiciliare sta portando a perdite milionarie. L’invecchiamento della generazione dei baby boomer ha un ruolo fondamentale: Chi ha contribuito alla crescita dei Comuni negli anni Sessanta e Settanta, pagando le tasse, oggi si trova spesso ad aver bisogno di supporto. . Ciò sta spingendo alcuni Comuni ai loro limiti finanziari.

Un altro problema è l’alloggio. Non tutte le persone anziane possono rimanere in casa loro quanto vorrebbero, ad esempio se manca un ascensore o se ci sono altri ostacoli all’accessibilità. Alcuni Comuni stanno rispondendo a questo problema investendo a titolo preventivo in alloggi adeguati all’età. Tuttavia, non sempre ci sono le sufficienti risorse finanziarie. Spesso l’unica soluzione è l’ingresso precoce in una casa di riposo, con le relative conseguenze in termini di costi.

A livello cantonale si stanno quindi discutendo nuovi modelli di finanziamento. Nella regione di Basilea in futuro le persone più abbienti dovranno contribuire maggiormente ai costi delle case di riposo. Sul lungo termine, si pone anche la questione di strutture più efficienti, poiché la pressione sui Comuni più piccoli sta crescendo.