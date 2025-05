I PACS, una forma di unione registrata particolarmente diffusa in Francia, non sono riconosciuti in Svizzera . Una mozione del Consiglio nazionale ha cercato di cambiare questa situazione, senza successo.

La questione è all’attenzione del legislatore da diversi anni. Lunedì, la consigliera nazionale Katja Christ ha voluto far sì che in futuro le unioni registrate all’estero, come il “Pacte Civil de Solidarité” francese (PACS), siano riconosciute in Svizzera. “Le coppie che hanno contratto un’unione all’estero si trovano ad affrontare molte incertezze nella Confederazione, sia per quanto riguarda il diritto successorio, che per i permessi di soggiorno o le questioni fiscali”, ha spiegato la consigliera nazionale.

Inoltre, la Svizzera è in ritardo sul mercato del lavoro qualificato, poiché molti Paesi europei hanno ormai riconosciuto questa forma legale di convivenza. La Confederazione è meno attraente per queste lavoratrici e questi lavoratori. L’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE) si è regolarmente espressa a favore del PACS.

D’altro canto, il Consiglio federale si è opposto con altrettanta determinazione. Così è stato anche ieri, quando il ministro della Giustizia Beat Jans ha risposto a Katja Christ: “Sono certo che lei sa che oggi in Svizzera non abbiamo un PACS a livello federale”, ha detto. “Dovremmo quindi prima crearne uno”. Si tratta di una soluzione già strutturata in altri modi e un ulteriore progetto legislativo non avrebbe quindi senso. Tuttavia, l’ autrice della mozione Christ teme “che proprio questo punto non venga incluso nella riforma, con conseguenze negative per molte coppie interessate in Svizzera”.