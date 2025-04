Oggi in Svizzera

La responsabile del Dipartimento federale delle finanze è negli Stati Uniti con il ministro dell’economia Guy Parmelin e rappresentanti della Banca nazionale svizzera (BNS) in occasione dell’assemblea di primavera del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale.

Durante il colloquio con Bessent, è stata discussa la redazione di una dichiarazione d’intenti comune, che potrebbe presto sfociare in un mandato negoziale a tutti gli effetti. “L’economia può anche adattarsi a cattive soluzioni o a leggi imperfette, ma ciò con cui non può convivere è l’incertezza”, ha sottolineato Keller-Sutter che, ai microfoni della SRF, ha indicato che a essere in gioco sono l’occupazione e il benessere economico della Svizzera.

Di recente, diversi articoli hanno messo in luce un aspetto non indifferente dell’interdipendenza dell’economia elvetica e americana. Gli investitori svizzeri detengono circa 300 miliardi di dollari di debito statunitense. Si tratta in particolare di compagnie assicurative, banche, fondi pensione e la stessa BNS. “In altre parole, quasi tutti in Svizzera aiutano a finanziare il Governo americano”, scrive SRF. Alcuni economisti ritengono che questo potrebbe rappresentare uno strumento utile nei negoziati tra Berna e Washington.