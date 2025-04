Oggi in Svizzera

Care lettrici e cari lettori,

Il fondatore del Forum economico mondiale (WEF) Klaus Schwab

è anche oggi protagonista dell’attualità perché il WEF ha avviato un'indagine su di lui e sulla moglie.



Fa notizia anche la preoccupazione per la perdita di posti di lavoro dopo che il gigante farmaceutico svizzero Roche ha annunciato investimenti negli Stati Uniti per 50 miliardi di dollari. Dopo una buona notizia per il produttore di armi Ruag, scopriremo dove si trova il maggior numero di bancomat di criptovalute in Svizzera.

