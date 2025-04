Oggi in Svizzera

Un’auto in Niger viene decorata per una visita ufficiale della Svizzera nel 2017.

Non si hanno ancora notizie sul destino della donna svizzera rapita sabato in Niger. Oggi alcune testate hanno pubblicato alcuni dettagli sulla sua vita e sul percorso che l’ha portata nel Paese africano .

Sabato sera, la donna svizzera di 66 anni che, secondo fonti della NZZ, si chiama Claudia, è stata rapita dalla sua casa nella città di Agadez.

“Perché una donna svizzera vive in uno dei luoghi più pericolosi del mondo?”, si chiede il quotidiano zurighese. La storia di questa donna dimostra che non è finita lì per sete di avventura o involontariamente. Nel 1992, la responsabile delle risorse umane dell’allora Credito Svizzero a Zurigo è emigrata in Algeria, dove si è innamorata durante un viaggio nel deserto. Ha sposato un tuareg. Dopo la morte improvvisa di quest’ultimo, si è trasferita ad Agadez con il secondo marito.

La sua libertà in Niger era fortemente limitata – non poteva muoversi da sola all’interno o all’esterno della città – ma era felice. Insieme a un’altra donna svizzera e a donne del posto, ha creato una cooperativa per la vendita di articoli in pelle e artigianato.

Secondo il responsabile locale di un’organizzazione umanitaria, Claudia gode del massimo rispetto a livello locale grazie al suo impegno pluriennale. Il rapimento ha suscitato indignazione. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la rappresentanza svizzera sul posto è in contatto con le autorità locali e sono in corso chiarimenti.