Oggi in Svizzera

Le inondazioni sono di gran lunga la minaccia maggiore, seguite dalle frane. Queste ultime minaccerebbero anche numerosi edifici residenziali nel Cantone di Basilea Campagna, una regione in cui ciò non ce lo si aspetterebbe, data la morfologia del territorio.

Tra gli edifici in un luogo a rischio in Svizzera, il 62% si trova in una zona in cui il livello di pericolo è considerato basso, il 34% in una zona a pericolo medio. Tuttavia, un edificio residenziale su 125 in è in aree in cui il rischio è significativo.

Da questo punto di vista spicca il Ticino, dove relativamente pochi edifici residenziali sono situati in zone a rischio. Tuttavia, il 46% di quelli che si trovano in tali zone è interessato da livelli di pericolo medio-alti.