Oggi in Svizzera

In seguito all’annuncio di dazi nei confronti dei partner commerciali degli Stati Uniti, i mercati azionari europei hanno aperto in caduta libera lunedì, seguendo le orme di quelli asiatici. Lo Swiss Market Index (SMI) è crollato del 6,6% a 10’854 punti, il livello più basso dalla fine del 2023 .

Per far fronte al previsto terremoto economico, personalità politiche ed economiche di tutti gli schieramenti stanno avanzando le loro proposte. Mentre l’ex ambasciatore svizzero a Washington, Martin Dahinden, raccomanda di costruire gradualmente un rapporto con la nuova amministrazione statunitense, l’ex capo della Banca Nazionale Svizzera, Philipp Hildebrand, propone di ridiscutere l’acquisto dei caccia F-35 statunitensi.

Il presidente del Partito liberale radicale (PLR, destra) Thierry Burkart, rompe il tabù del protezionismo agricolo e chiede, ad esempio, l’abolizione dei dazi doganali sulle arance americane e la riduzione di quelli sulla carne bovina, “prodotti importanti per gli Stati Uniti e meno per la Svizzera”. La sinistra svizzera punta invece su misure di ritorsione come quelle previste dall’UE.

Per il momento, il Consiglio federale ritiene che sia troppo presto per fare concessioni. Ha appena inviato la direttrice della Segreteria di Stato dell’economia a Washington per la seconda volta in poche settimane. La missione di Helene Budliger Artieda è quella di cercare di ottenere un incontro al vertice per la presidente della Confederazione Karin Keller Sutter e/o il ministro dell’economia Guy Parmelin in aprile.