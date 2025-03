Oggi in Svizzera

Non sono solo le multinazionali in Svizzera a subire l’influenza dell’amministrazione Trump: anche le università elvetiche ne risentono.

Il Governo statunitense ha introdotto misure di austerità nel settore della ricerca, inviando questionari ai progetti che finanzia per garantire il rispetto delle sue politiche.

Questi formulari chiedono se i progetti riguardano la diversità, l’equità e l’inclusione – una mossa vista da alcuni come un tentativo di limitare la libertà accademica. La scorsa settimana abbiamo riferito di organizzazioni con sede a Ginevra che hanno ricevuto tali richieste. Anche un progetto finanziato dagli Stati Uniti presso il Politecnico federale di Zurigo è stato contattato con il questionario, come riporta la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

In un’intervista alla Radiotelevisione pubblica svizzera RSI, Luciana Vaccaro, presidente dell’organizzazione mantello Swissuniversities, ha espresso preoccupazione. “La scienza non è un partito politico. Mi sembra che questo tipo di questionari abbiano un’intenzione di orientamento e di selezione sulla base di elementi che diventano costrittivi per la libertà accademica. Lei si immagini che in medicina ci sono certe cose che non possiamo più cercare, ma noi non potremo mai trovare il medicamento utile per combattere una malattia in questo modo”.

Il modo in cui le università svizzere intendono rispondere alle pressioni degli Stati Uniti è attualmente in fase di chiarimento in seno a Swissuniversities e una dichiarazione è attesa per la prossima settimana.