Oggi in Svizzera

La suspense è durata poco mercoledì mattina. Al secondo turno, l’Assemblea federale ha eletto Martin Pfister per sostituire la ministra della difesa uscente Viola Amherd nel Consiglio federale. Il centrista 61enne di Zugo ha ottenuto 134 voti, mentre il suo rivale Markus Ritter 110. Si tratta di un’impresa non da poco, visto che l’ultima volta che una persona che non siede in Parlamento è stata eletta al Governo risale al 2007, quando a entrare nell’Esecutivo federale fu Eveline Widmer-Schlumpf.

“Ho spesso detto che conosco meglio la caserma che il Palazzo federale. Oggi mi sento a casa in entrambi i luoghi”, ha assicurato Pfister rivolgendosi al Parlamento dopo l’elezione. “Il Consiglio federale svolge un ruolo centrale nella costruzione della fiducia dei cittadini nella politica”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della collegialità.

Colonnello dell’esercito, Pfister assumerà quasi certamente la direzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), lasciato vacante dalla consigliera federale uscente. Si preannuncia un compito difficile, poiché il DDPS si trova ad affrontare una serie di problemi: progetti in ritardo, sforamenti di budget e le dimissioni del capo dell’esercito e di quello dei servizi segreti.