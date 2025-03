Oggi in Svizzera

Il Consiglio Nazionale si è allineato al Consiglio degli Stati approvando l’accordo con il Regno unito che introduce per la prima volta l’equivalenza tra i due quadri di regolamentazione, britannica ed elvetica, permettendo l’ingresso reciproco nei rispettivi mercati dei servizi finanziari.

Il Consiglio degli Stati ha dal canto suo approvato la nuova la legge sui dati dei passeggeri aerei. Il suo obiettivo è migliorare lo scambio di informazioni tra la Svizzera e l’Europa. Lo scopo ultimo è la lotta alla criminalità e al terrorismo.

La base legale permetterà in particolare alla Svizzera di istituire un sistema nazionale per il trattamento dei dati dei viaggiatori – i cosiddetti “Passenger Name Record” (PNR) – prassi già in vigore in molti altri Paesi.

Torniamo alla Camera bassa, che ha dato il suo via libera all’estensione del sostegno indiretto alla stampa regionale e locale, dai 30 milioni di franchi attuali a 40 milioni. “Sì” anche al mantenimento del sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni (20 milioni) e agli aiuti da 25 milioni per i contributi al recapito mattutino.