Oggi in Svizzera

Secondo i giornali del gruppo Tamedia, il consigliere agli Stati dell’Unione democratica di centro Werner Salzmann chiede a chi succederà alla ministra della difesa uscente Viola Amherd di analizzare nuovamente la situazione relativa all’acquisto dei caccia statunitensi. Lo sfondo è la discussione sulle incertezze relative al prezzo fisso di sei miliardi di franchi.

Come lui, altre persone temono che Trump potrebbe non accettare un contratto vantaggioso per la Svizzera, in un contesto in cui i costi di produzione probabilmente aumenteranno per le forze armate statunitensi. Germania e Norvegia, ad esempio, non sono riusciti a negoziare tali prezzi fissi.

Anche dall’altra parte dello spettro politico vengono espressi dubbi. Fabian Molina, del Partito socialista, teme per la sicurezza. L’esercito statunitense potrebbe disattivare i sistemi informatici dei jet in qualsiasi momento sotto Trump, dice.

Il credito di sei miliardi per l’acquisto di nuovi jet da combattimento era stato approvato dal popolo svizzero nel 2020 di strettissima misura (50,2% di “sì”). All’epoca non era ancora chiaro da quale Paese i velivoli sarebbero stati acquistati.