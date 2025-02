Oggi in Svizzera

Il dipartimento federale della Difesa ha sporto denuncia penale contro ignoti in relazione alla fuga di notizie sulle dimissioni dei capi dell’esercito e dei servizi segreti, rese note dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ieri, prima di un annuncio ufficiale.

L’edizione online della NZZ è stata la prima a riferire delle dimissioni del capo dell’esercito Thomas Süssli e del capo dei servizi segreti Christian Dussey citando fonti ben informate. Le dimissioni avrebbero dovuto essere annunciate dopo la riunione odierna del Consiglio federale, cosa che è avvenuta.

I membri della Commissione politica di sicurezza del Consiglio Nazionale, riuniti in seduta, hanno saputo delle due partenze dai loro PC, tablet e telefonini. Erano in pausa caffè e, sbigottiti, hanno convocato d’urgenza la consigliera federale Viola Amherd, scrive RSI. La ministra della Difesa è entrata scuotendo la testa senza dire nulla ai giornalisti lì accampati, per poi uscire passando da un’uscita d’emergenza che si trova nelle toilette.

Andrea Gmür, del Partito del Centro e presidente della Commissione politica di sicurezza del Consiglio degli Stati, si è detta alquanto infastidita in un’intervista al Blick, in cui ha parlato di una “catastrofe assoluta”. Su X la parlamentare si è chiesta se la fuga di notizie non arrivi proprio dall’interno del Governo. “È stata di nuovo la connessione PLR-NZZ, signora Keller-Sutter?”, ha affermato, riferendosi alla vicinanza del partito della ministra delle finanze con la testata zurighese.

In questo clima poco tranquillo sotto la Cupola di Palazzo federale, il Governo ha comunque licenziato il messaggio sull’esercito 2025, in cui chiede al Parlamento di stanziare 1,7 miliardi di franchi alle forze armate, 1,5 dei quali per l’acquisto di armamenti.