Oggi in Svizzera

Dopo i dettagli emersi su uno scandalo di corruzione per svariati milioni di franchi presso RUAG , l’azienda di armamenti di proprietà della Confederazione, il capo dell’Esercito svizzero Thomas Süssli ha rassegnato le sue dimissioni, così come il capo dell’intelligence elvetica Christian Dussey.

Altre cattive notizie per la ministra della Difesa uscente Viola Amherd, che lascerà l’incarico alla fine di marzo. Un ex dirigente avrebbe frodato RUAG attraverso uno schema che prevedeva l’acquisto di materiali e la loro vendita a un valore inferiore a quello di mercato, consentendo all’acquirente di realizzare profitti significativi mentre RUAG subiva perdite. In particolare, la moglie dell’accusato faceva parte del consiglio di amministrazione di una delle società coinvolte.

La televisione pubblica svizzera SRF riferisce che l’impatto finanziario sul Governo potrebbe essere milionario “a doppia cifra”.

La frode non è stata scoperta di recente: un informatore aveva segnalato la questione nel 2019. Tuttavia, l’indagine interna dell’azienda statale all’epoca concluse che tutto era in regola. Ora il Dipartimento federlae della Difesa sta affrontando le aspre critiche del Controllo federale delle finanze e della Commissione di revisione del Consiglio degli Stati per non aver svolto un’adeguata attività di supervisione.

Anche la cultura aziendale della società è sotto accusa. A seguito di un attacco informatico del 2016, il Governo ha separato la divisione armamenti (RUAG) dal settore spaziale (RUAG International). Da allora, l’azienda ha avuto cinque diversi amministratori delegati e tre direttori finanziari.

Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione, Jürg Rötheli, sospetta che la presunta frode possa essere sistemica, affermando di non credere che un solo dipendente sia in grado di commettere frodi senza essere scoperto.

Le conseguenze di tali scandali continuano: poco prima di mezzogiorno di oggi, la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ha riferito che il capo dell’esercito Thomas Süssli e il capo dei servizi segreti, Christian Dussey, si dimetteranno.