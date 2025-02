Oggi in Svizzera

Dopo la decisione di Donald Trump di interrompere l’aiuto estero in attesa di una rivalutazione, le autorità cantonali di Ginevra avevano deciso, la scorsa settimana, di correre in aiuto al personale delle ONG con un credito di 10 milioni di franchi. Non è una decisione totalmente disinteressata, la Ginevra internazionale porta miliardi di franchi all’economia cantonale.

Tuttavia, poiché in Parlamento la misura non è stata approvata con una maggioranza dei due terzi, la legge corrispondente non può entrare in vigore immediatamente.

A ciò si aggiunge un possibile referendum per il quale l’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) sta raccogliendo firme. Anche in caso di un “sì” popolare, la misura non potrà entrare in vigore prima di ottobre, decisamente troppo tardi, soprattutto per quello che doveva essere “un segnale rapido e forte”, come aveva affermato la consigliera di Stato Délphine Bachmann.