Oggi in Svizzera

L’intervento del vicepresidente statunitense J.D Vance alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza ha creato il malumore di molti leader europei ma, in un’intervista, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter si è smarcata, definendo il discorso “liberale, in un senso molto svizzero”. Ecco servita la bufera mediatica del weekend.

J.D Vance ha criticato la “libertà di espressione” in “ritirata” in Europa e la politica migratoria del Vecchio continente. Ha inoltre preso di mira i partiti tedeschi che rifiutano qualsiasi alleanza con il partito di estrema destra AfD.

Dalle colonne di Le Temps, Keller-Sutter ha relativizzato le parole dell’americano. “Ha parlato di valori che dobbiamo difendere e che condividiamo, come la libertà e la possibilità per il popolo di esprimersi. È stato un appello alla democrazia diretta. Si può leggere come tale”.

Durante tutto il fine settimana, dalla stampa sono piovute critiche contro la presidente della Confederazione. “Ci isola dal nostro principale partner, l’UE”, ha dichiarato ad esempio Lisa Mazzone, presidente dei Verdi, molto preoccupata del sostegno dell’amministrazione Trump all’estrema destra europea. “Il liberalismo apprezza il valore delle istituzioni […] e non brandisce la minaccia delle tariffe doganali”, ha detto l’ex consigliere federale Pascal Couchepin, del Partito liberale radicale (PLR), a cui appartiene anche Karin Keller-Sutter.

Altre personalità del PLR difendono invece la consigliera federale. Il parlamentare Cyril Aellen giudica le affermazioni della presidente “sfumate” e “complete”. “Non ha preso posizione né per gli Stati Uniti, né per l’Europa in un contesto geopolitico complicato. Riaffermare la neutralità svizzera […] offre spazio di dialogo”, ha detto a RTS.