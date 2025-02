Oggi in Svizzera

Tra il 2023 e del 2024, la Svizzera è scesa da 82 a 81 punti su 100, il punteggio più basso di sempre per il Paese, che resta in quinta posizione, come nella classifica precedente. Transparency International sottolinea in particolare le carenze della Confederazione nella lotta al riciclaggio di denaro, la corruzione nel settore privato, il perseguimento penale delle aziende e la protezione degli informatori.

Nel suo comunicato stampa, l’ONG afferma che sono necessarie misure urgenti per gestire i conflitti di interesse a tutti i livelli federali e per regolamentare il lobbismo. Inoltre, viene indicato che la Svizzera rimane un’attraente destinazione e un Paese di transito per i flussi finanziari illegali. Sono criticate inoltre la propensione al rischio delle aziende elvetiche e le loro attività in mercati ad alto rischio.

Transparency International sottolinea che più di due terzi dei Paesi esaminati non raggiungono i 50 punti. La percezione di un peggioramento della corruzione è aumentata in 47 Paesi tra il 2012 e il 2024 ed è diminuita in 32.