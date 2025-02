Oggi in Svizzera

Nessuna donna in vista, bensì due uomini germanofoni. Le candidature che il Centro presenta all’elezione in Consiglio federale stanno suscitando malumori , soprattutto a sinistra dello spettro politico.

Lunedì, il Centro ha presentato il suo “ticket” di due uomini per la successione di Viola Amherd: Markus Ritter (consigliere nazionale di San Gallo e presidente dell’Unione svizzera dei contadini) e Martin Pfister (consigliere di Stato del Cantone di Zugo) si presenteranno come candidati per essere eletti al Governo dall’Assemblea federale il 12 marzo.

Il Partito socialista (PS) critica il fatto che il ticket sia sbilanciato e posizionato troppo a destra. “Con Ritter e Pfister, il Centro presenta due uomini della frangia destra del loro partito”, ha dichiarato la capogruppo del PS Samira Marti al portale Watson.

Il gruppo parlamentare dei Verdi accoglie con favore il fatto che il Centro offra una scelta tra due persone anziché un candidato unico. Tuttavia, il partito ecologista è deluso che non ci sia nessuna donna, ha dichiarato la capogruppo Aline Trede.

Gli osservatori politici fanno ipotesi: il Parlamento potrebbe essere tentato di avanzare un “candidato selvaggio” nella corsa, cioè qualcuno non nominato dal Centro? Nelle ultime settimane, numerosi politici centristi di spicco hanno rifiutato la candidatura al Consiglio federale, spesso per motivi personali. Sembra che il prestigio della carica non sia una motivazione sufficiente. È una tendenza che si riscontra anche nel settore privato: secondo Le Temps, i e le dirigenti danno sempre più priorità, tra le altre cose, a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, e diventa sempre più difficile trovare candidati idonei per le posizioni di vertici.