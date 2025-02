Oggi in Svizzera

È già l’atleta svizzero di maggior successo di tutti i tempi nello sci alpino: Marco Odermatt riuscirà a fare uno o due passi avanti ai Campionati Mondiali di Sci di Saalbach, in Austria, dal 4 al 16 febbraio 2025? Molto dipenderà dall’attrezzatura che la star dello sci e il suo team porteranno con sé.

La pressione sulla squadra di Odermatt è grande, così come le aspettative del campione del mondo in carica nella discesa libera e nello slalom gigante. 20 Minuten ha potuto parlare con il suo fornitore di attrezzature, poiché “Odi” scia con gli sci svizzeri del marchio Stöckli.

Ogni dettaglio è importante nelle gare, dice Marc Gisin, responsabile delle gare per Stöckli e fratello delle sorelle sciatrici Michelle e Dominique Gisin. Il personale di servizio porta con sé non meno di 45 paia di sci a Saalbach per Odermatt, oltre a sei paia di scarponi da sci. In questo modo il campione dovrebbe essere equipaggiato per qualsiasi situazione meteorologica.