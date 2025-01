Oggi in Svizzera

Lo studio ha confrontato le foreste in cui gli alberi caduti erano stati lasciati intatti con quelle che erano state ripulite. I risultati sono stati sorprendenti: le ricercatrici e i ricercatori hanno trovato una maggiore biodiversità nelle foreste danneggiate dalle tempeste. Mentre il numero complessivo di specie era simile nelle aree ripulite e in quelle non ripulite, i tipi di specie differivano. In particolare, nelle foreste non bonificate dopo una tempesta sono state trovate più specie a rischio.

Sono stati raccolti oltre 500’000 insetti e artropodi, che rappresentano più di 1’600 specie. Questo insieme di dati, raccolti nell’arco di due decenni, è il più completo al mondo nel suo genere. È anche la prima volta che gli artropodi sono stati raccolti sistematicamente per un periodo così lungo.