Oggi in Svizzera

Nove persone persero la vita il 18 giugno 1957 quando un DC-3 della Swissair precipitò durante un volo di addestramento e s’inabissò nel lago di Costanza. Oltre ai piloti, a bordo c’erano allievi piloti e ingegneri. Nessuno sopravvisse all’incidente.

I resti dell’apparecchio giacciono sui fondali a 210 metri di profondità. Un’organizzazione che aveva già tentato più volte di recuperare una nave affondata nel lago di Costanza ha iniziato a immergersi per esplorare il relitto del velivolo. Ma dopo il ritrovamento di ossa, è stata coinvolta la Procura federale. Indagini sono attualmente in corso per stabilire se si tratta di resti umani, come riporta SRF News.

Dopo l’incidente, cinque corpi sono stati estratti nel corso di un’ampia operazione di recupero. Tuttavia, secondo l’associazione, l’intero campo di detriti è lungo circa 50-100 metri e sono visibili sedie, un motore e parti dell’ala. Si sospetta quindi che le ossa ritrovate possano appartenere alle altre quattro vittime dell’incidente.