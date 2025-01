Oggi in Svizzera

Dieci anni fa, la Svizzera ha ordinato sei droni Hermes 900 al produttore israeliano Elbit Systemes per 250 milioni di franchi. Un acquisto che fece luccicare gli occhi ai militari. Oggi, il sistema di sbrinamento degli aerei non è ancora operativo, rivela la radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS. Di conseguenza, gli aerei non possono volare quando è prevista la formazione di ghiaccio, che in Svizzera è possibile per circa due mesi all’anno. Il problema è stato individuato per la prima volta nel 2020, ma da allora la situazione è rimasta invariata.

Questo non è l’unico problema dei droni israeliani. L’azienda svizzera di armi RUAG dovrebbe dotarli di un sistema di evitamento automatico, che però non è (a sua volta) operativo. Un mese fa, l’emittente pubblica di lingua tedesca SRF ha riferito che potrebbero quindi scontrarsi con dei volatili. Sebbene il lancio sia stato annunciato per il 2019, finora i droni hanno volato solo a scopo di test e addestramento in Svizzera.

Il progetto di approvvigionamento dei droni è stato bacchettato anche dal Controllo federale delle finanze. In un rapporto pubblicato mercoledì, quest’ultimo ha criticato “obiettivi troppo ambiziosi, pianificazione e direzione inadeguate e gestione insufficiente dei rischi e della qualità”. In un momento in cui la ministra della Difesa Viola Amherd ha annunciato le sue dimissioni, almeno altri sette progetti di armamento e informatici del dipartimento sono in grave difficoltà.