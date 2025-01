Oggi in Svizzera

C’è un posto vacante in Consiglio federale e nessuno lo vuole. O almeno così sembra al momento. Per il seggio di Viola Amherd, finora sono arrivati solo rifiuti da parte di personalità di spicco del partito Il Centro , come avete letto anche nel bollettino di ieri.

“Incubo invece di un lavoro da sogno”, titola oggi l’Aargauer Zeitung, elencando i motivi per cui nessuno vuole diventare consigliere federale. In primo luogo, il dominio dei consiglieri federali conservatori è un deterrente per i candidati del Centro. Sarebbero Albert Rösti (UDC, destra conservatrice) e Karin Keller-Sutter (PLR, destra) a dettare la direzione di marcia.

Secondo il giornale, la carica ha perso il suo appeal anche a causa della polarizzazione, che porta con sé toni più duri e attacchi personali. Infine, ma non per questo meno importante, il lavoro in Consiglio federale presenta un altro grande svantaggio: non rimane molto tempo per la vita privata. Il leader del gruppo parlamentare del Centro, Philipp Bregy si è fatto da parte a causa dei figli (di tre e otto anni). Il dilemma dell’equilibrio tra lavoro e vita privata è arrivato anche in Consiglio federale.