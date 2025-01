Oggi in Svizzera

Il seggio è stato più volte messo in discussione poiché la quota di elettorato del PLR è diminuita drasticamente nel corso degli anni. Secondo la “formula magica”, il centro ha un solo seggio in Consiglio federale e potrebbe quindi ambire a conquistarne un secondo a spese del PLR. Tatticamente, avrebbe quindi senso che Cassis si dimettesse ora, scrive SRF. L’elezione del suo successore avverrebbe nella sessione parlamentare di primavera, pochi minuti prima di quella della persona che andrà a occupare il posto vacante di Amherd. In questo modo si ridurrebbe significativamente il rischio che il Centro provi a soffiare il seggio al PLR.

Secondo la presidente del gruppo parlamentare dei Verdi Aline Trede, il suo partito ha deciso di non contestare il seggio del Centro. Se Ignazio Cassis dovesse dimettersi, invece, la situazione sarebbe diversa.

Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri, diretto da Cassis, il consigliere federale non ha intenzione di dimettersi, come riportato dal quotidiano Tages-Anzeiger. Inoltre, secondo SRF, Cassis non mostra segni di stanchezza per la carica.