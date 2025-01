Oggi in Svizzera

Per garantire le risorse delle forze armate e della protezione civile (PC) sul lungo termine, il Consiglio federale vuole attirare più donne, introducendo una giornata informativa obbligatoria e valutando la possibilità di estendere in futuro anche a loro l’obbligo di prestare servizio.

Il Consiglio federale ha incaricato oggi il Dipartimento della difesa (DDPS) di valutare e approfondire due varianti per lo sviluppo futuro dell’obbligo di leva. Una di queste prevede che l’obbligo sia “esteso alle donne svizzere e presterà servizio solo il numero di cittadini necessario per l’apporto di personale in seno all’esercito e alla protezione civile”, si legge in un comunicato.

Il Governo ha inoltre intenzione di estendere alle donne l’obbligo di partecipazione alla giornata informativa per conoscere le opportunità e le possibilità offerte dalle forze armate e dalla protezione civile. Secondo l’Esecutivo, questo incoraggerebbe un maggior numero di donne a prestare servizio volontario. Inoltre, “farebbe progredire le pari opportunità”. Ciò richiederebbe una modifica della Costituzione e quindi l’approvazione da parte del popolo in votazione.

E, a proposito di votazioni, il Consiglio federale ha annunciato oggi che il prossimo 18 maggio (una delle quattro date in calendario quest’anno in cui il popolo può essere chiamato alle urne) non ci saranno temi di livello federale su cui il popolo dovrà esprimersi. Il 2025, insomma, sarà in tutta probabilità un anno tranquillo per le urne elvetiche. Tuttavia, si sta già delineando un 2026 molto intenso.