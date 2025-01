Oggi in Svizzera

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Una ricerca della nostra ex collega Sibilla Bondolfi è dedicata alla storia e alle sfide delle adozioni internazionali in Svizzera. Negli anni Sessanta, molte coppie svizzere iniziarono ad adottare bambini provenienti da Asia, Sudamerica, Africa ed Europa dell’Est, poiché in Svizzera c’erano meno bambini disponibili per l’adozione. Alcune coppie consideravano questo gesto come un atto umanitario per offrire un futuro migliore ai bambini provenienti da contesti più poveri.

Tuttavia, non tutte le adozioni sono andate bene e spesso mancava il consenso scritto dei genitori biologici. Ci sono stati casi di traffico di bambini, documenti falsificati e informazioni mancanti sull’origine. Queste irregolarità hanno scosso la fiducia nel processo di adozione. Uno studio ha rivelato prove di pratiche illegali in Paesi di origine come Bangladesh, Brasile, Cile, Guatemala, India, Colombia, Corea del Sud, Libano, Perù e Romania.

La Svizzera ha tardato a ratificare la Convenzione dell’Aia sulla prevenzione delle adozioni illegali. Il processo di correzione dei torti subiti dalle persone adottate in modo irregolare è ora in corso. Quattordici cantoni stanno collaborando per aiutare i bambini adottati a trovare i loro genitori biologici.