Oggi in Svizzera

“Ci stiamo impegnando anche per la protezione dei salari” , afferma Roland Müller, capo dell’Unione svizzera degli imprenditori (USI), in un’intervista a CH Media. Cita le misure che potrebbero essere attuate nell’ambito dei nuovi accordi tra la Svizzera e l’Unione Europea.

Il direttore dell’USI cita in particolare il divieto di lavoro per le aziende che si dimostrano non conformi alle norme elvetiche. “Si potrebbe anche applicare un blocco dei pagamenti, in modo che i clienti in Svizzera non paghino le fatture delle aziende dell’UE che praticano il dumping salariale nella Confederazione”, afferma. Roland Müller parla anche di rafforzare la procedura d’accreditamento per le aziende del settore edile, per dimostrare che rispettano tutte le regole.

Tuttavia, l’USI e i sindacati hanno difficoltà a trovare un accordo sulle misure da introdurre per proteggere i salari rossocrociati. “I sindacati fanno confusione e avanzano richieste che non hanno alcuna attinenza diretta con la questione”, critica Roland Müller. Tuttavia, egli ritiene che si possano trovare soluzioni in molti settori.

I sindacati si stanno opponendo agli accordi tra Berna e Bruxelles sulla regolamentazione dei rimborsi spese. Tuttavia, ciò riguarda solo lo 0,3% dei posti di lavoro in Svizzera, come hanno calcolato lunedì 24 heures e Tribune de Genève. Secondo i due giornali, entro il 2023 le lavoratrici e i lavoratori distaccati interessati dalla normativa saranno meno di 17’000. Ma per Pierre-Yves Maillard, presidente dell’Unione Sindacale Svizzera (USS), “se permettiamo il dumping, esploderà”.