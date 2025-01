Oggi in Svizzera

“È denaro facile per il Governo federale e i Cantoni”, scrive il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Non ci sono tasse o imposte per la popolazione, ma c’è una fregatura: il denaro fluisce solo se la situazione finanziaria della BNS lo consente.

Negli ultimi due anni, la situazione finanziaria non ha consentito tali distribuzioni. Tuttavia, l’utile eccezionalmente elevato del 2024, unito a un accordo con il Dipartimento federale delle finanze, significa che 3 miliardi di franchi saranno distribuiti al settore pubblico.

Secondo la NZZ, le ragioni principali del bilancio positivo sono tre: l’oro, le azioni e il dollaro. La BNS detiene ingenti riserve valutarie in euro e in dollari. Tutte e tre le classi di attività hanno registrato un aumento dei prezzi, incrementando l’utile annuale della BNS. Il dollaro, in particolare, ha guadagnato notevolmente rispetto al franco. Poiché gli investimenti finanziari della Banca nazionale sono principalmente in valuta estera, i tassi di cambio sono il fattore principale che determina l’utile o la perdita. Inoltre, la Banca nazionale ha beneficiato di un anno forte sul mercato azionario, con i mercati che hanno raggiunto livelli record.

Due terzi dei 3 miliardi di franchi saranno distribuiti tra i Cantoni, mentre il restante terzo andrà alla Confederazione. I calcoli sono provvisori. I rendimenti esatti dei singoli investimenti saranno pubblicati solo all’inizio di marzo.