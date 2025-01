Oggi in Svizzera

“Negli ultimi anni abbiamo realizzato una notevole trasformazione del nostro partito, gettando le basi per un Centro forte nel panorama politico svizzero. Ora è il momento giusto per fare spazio a una nuova generazione”, ha dichiarato Gerhard Pfister lunedì.

Pfister, alla guida del Centro dal 2016, ha intrapreso due importanti cambiamenti. Sotto la sua guida, il Partito popolare democratico (PPD) è diventato Il Centro unendosi al PBD (Partito Borghese Democratico).

In un’intervista rilasciata ai giornali del gruppo Tamedia, Pfister ha dichiarato di non voler “chiudere la porta al Consiglio federale”. In un momento in cui a Berna si specula sul fatto che Viola Amherd, sua collega di partito e consigliera federale, si dimetterà dall’Esecutivo, è l’occasione per questo politico agguerrito di posizionarsi. Le dimissioni di Gerhard Pfister dalla presidenza del Centro non influiranno sulle sue funzioni di consigliere nazionale.