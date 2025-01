Oggi in Svizzera

I bacini idrici della Svizzera sono attualmente molto più bassi del solito per questo periodo dell’anno, con una capacità di circa il 54% invece dei due terzi. Ma questo non è un motivo di preoccupazione: i bassi livelli indicano che il mercato dell’elettricità sta prosperando.

Questi serbatoi funzionano come enormi batterie, immagazzinando l’acqua per generare elettricità durante i periodi di alta domanda. In seguito alle preoccupazioni per la carenza di energia elettrica durante l’inverno di due anni fa, le autorità svizzere hanno invitato a risparmiare energia. Oggi, invece, le società energetiche stanno svuotando i serbatoi più velocemente della media per vendere elettricità all’estero.

Così facendo, le aziende energetiche stanno forse mettendo a rischio la sicurezza energetica della Svizzera? Martin Koller, capo economista di Axpo, la più grande azienda elettrica svizzera, rassicura il pubblico che non è così: “La sicurezza dell’approvvigionamento deve essere considerata in termini europei. Se l’Europa non ha problemi, nemmeno la Svizzera ne ha. Al momento, la situazione dell’approvvigionamento in Europa è molto buona”.

In futuro, i serbatoi potrebbero continuare a svuotarsi più rapidamente durante l’autunno e l’inverno. Questo perché l’espansione dell’energia solare consente di produrre una quantità crescente di elettricità in primavera, permettendo alle aziende elettriche di trattenere meno acqua in questo periodo.