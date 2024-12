Oggi in Svizzera

“Nel corso dei decenni ci siamo abituati alla nostra prosperità e sicurezza; come fossero un diritto divino”, afferma Ignazio Cassis. Agli occhi del ministro degli esteri, tuttavia, il mondo non sta andando bene. Il consigliere federale sottolinea che la salute economica dell’Unione Europea si sta deteriorando, il commercio mondiale è in calo e le grandi potenze affermano senza mezzi termini le loro pretese di potere, “se necessario con la forza”.

Pur ritenendo che la Svizzera se la stia cavando “relativamente bene”, Cassis vede “sintomi anche qui da noi”. Il politico ticinese cita in particolare il dibattito sul bilancio in Parlamento, ma anche la polarizzazione delle opinioni. “Le persone sono più aggressive sia per quanto concerne la forma che per il metodo. Per non parlare dei social network, che sono diventati uno sfogo e un amplificatore delle frustrazioni di gran parte della popolazione”, sottolinea.

In questo contesto, prosegue il ministro del Partito liberale radicale (PLR/destra), la Svizzera ha bisogno di avere “un rapporto stabile, prevedibile e sereno con i suoi vicini”. In quest’ottica, ritiene che il nuovo pacchetto di accordi con l’UE, approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre, fornirà stabilità.