Oggi in Svizzera

Marco Sieber, il secondo svizzero che andrà nello spazio dopo Claude Nicollier, sta seguendo il corso di addestramento presso l’Agenzia spaziale europea (ESA). Al momento è in vacanza nella Confederazione per il periodo natalizio. Il Tages-Anzeiger l’ha incontrato per una chiacchierata.

Medico con la passione del paracadutismo e le immersioni subacquee, sembra che a Sieber piaccia spingersi al limite e lo conferma al giornale. “Cercare i miei limiti, spingerli e migliorarmi è qualcosa che mi ha sempre motivato”, afferma, pur ammettendo di essere anche molto bravo a “non fare nulla” e a rilassarsi. “Se avessi un lavoro in cui faccio la stessa cosa tutti i giorni, mi annoierei”, dice.

L’addestramento dell’ESA è “emozionante” per il 35enne del canton Berna. Difficile, certo, ma studiato per non essere soverchiante. “Lo scopo non è metterci KO e impedirci di terminare l’addestramento”.

Sieber ha anche trascorso sei mesi alla NASA a Huston dove ha imparato molto sui sistemi della Stazione spaziale internazionale (ISS), su cui dovrebbe andare al più presto nel 2027. “È stata una sfida. Magari non comprendo i sistemi in dettaglio come il mio collega, che è ingegnere. Ma è abbastanza.”