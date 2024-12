Oggi in Svizzera

“È un bel regalo di Natale”, afferma ai microfoni della RTS Martin Vetterli, presidente uscente del Politecnico federale di Losanna (EPFL) parlando dell’accordo tra Berna e Bruxelles, che permetterebbe alla Svizzera di partecipare nuovamente a pieno titolo ai programmi dell’UE per la formazione, la ricerca e l’innovazione come Horizon Europe, Erasmus +, Euratom e altri.

Una clausola prevede inoltre che le tasse universitarie di studentesse e studenti europei e svizzeri siano equiparate. “È una buona notizia”, dice Vetterli, che però potrebbe portare a un aumento generalizzato delle tasse universitarie in Svizzera, dato che il mondo accademico elvetico è attualmente in difficoltà finanziarie.

Un impatto sui portafogli della popolazione svizzera potrebbe averla anche l’intesa raggiunta con l’UE sull’elettricità. Secondo l’accordo, in futuro le economie domestiche elvetiche potranno scegliere il proprio fornitore di corrente elettrica, mentre ora sono obbligate a rifornirsi dal fornitore para-pubblico della propria regione.

Questa fine del monopolio potrebbe far risparmiare, a causa di una maggiore concorrenza. Non tutti, però, sono convinti che succederà. Attualmente, infatti, in media nell’UE l’elettricità è più cara che in Svizzera.

Un tema che potrebbe far naufragare gli accordi tra Confederazione e UE è la libera circolazione delle persone, con la Spada di Damocle dell’iniziativa dell’Unione democratica di Centro (UDC, destra conservatrice) “No a una Svizzera da 10 milioni!”.

Quest’ultima minaccerebbe la via bilaterale con Bruxelles e il partito Il Centro vuole quindi presentare una controproposta più flessibile da sottoporre al popolo, che rispetti l’intesa con l’UE e al contempo preservi il mercato del lavoro elvetico. In caso di immigrazione eccessiva, la Confederazione e i Cantoni potrebbero limitare il numero di lavoratori e lavoratrici dall’estero per regione o settore economico.