Oggi in Svizzera

La presidente della Confederazione Viola Amherd e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno sottolineato che gli sconvolgimenti globali rendono più importante una buona relazione sia per la Svizzera che per l’UE, poiché il mondo è sempre più frammentato, meno occidentalizzato e meno democratico.

Secondo Amherd, i nuovi trattati renderanno la Svizzera “a prova di bufera”. “Le tensioni geopolitiche hanno un impatto anche sulla Svizzera. Partenariati forti sono d’obbligo”, ha aggiunto dal canto suo von der Leyen.

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha parlato di un risultato “importante per l’economia, la ricerca e la sicurezza”. “Questo permetterà alla Svizzera di continuare il suo percorso bilaterale su misura”.

Oltre ad aggiornare gli accordi esistenti, questo nuovo pacchetto disciplina le relazioni future tra Svizzera e UE in altri tre ambiti: elettricità, salute e sicurezza alimentare

Nel caso della libera circolazione delle persone, se necessario potrà continuare a essere applicata una clausola di salvaguardia. Secondo il Consiglio federale, una “clausola di salvaguardia di nuova concezione può essere attivata autonomamente dalla Svizzera”.

Horizon Europe: dal 2025 la Svizzera riavrà pieno accesso ai programmi di finanziamento della ricerca dell’UE.

Il prezzo d’ingresso al mercato UE per la Svizzera sarà di 350 milioni di franchi all’anno a partire dal 2030. Fino ad allora, verserà 130 milioni di franchi all’anno al Fondo di coesione.

Cosa succederà in seguito? L’accordo con l’UE sarà siglato in primavera. I tre nuovi punti saranno presentati in decreti federali separati. Ciò potrebbe comportare fino a quattro referendum e quattro votazioni popolari separate. Il Parlamento se ne occuperà nel 2026.