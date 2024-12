Oggi in Svizzera

A settembre, la vicenda non aveva lasciato indifferente nessuno in Svizzera: Sanija Ameti, co-presidente dell’organizzazione europeista Operazione Libero, ha sparato a un’immagine della Vergine Maria con Gesù Bambino in un poligono di tiro e ha poi condiviso una foto su Instagram.

Dopo tre mesi di congedo per malattia, Ameti ha rotto il suo silenzio. In un’intervista a CH Media ha raccontato che il catalogo d’arte con l’immagine sacra giaceva sopra una pila di carta straccia e che lei aveva strappato una pagina senza pensarci e l’aveva scelta come bersaglio per le sue esercitazioni di tiro. Era molto stanca.

Ameti ha poi raccontato che il tiro sportivo la aiutava a schiarirsi le idee. Sparare a Maria e Gesù le avrebbe provocato ricordi dolorosi del fratello, ucciso in Bosnia prima che la sua famiglia fuggisse in Svizzera. Postare la foto del bersaglio perforato su Instagram è stato il suo modo di affrontare il dolore. Dopo il post, Ameti ha perso il lavoro presso l’agenzia di comunicazione Farner. È consigliera comunale per il Partito verde liberale (PVL, centro ecologista) a Zurigo e vuole rimanere tale, ma il presidente del PVL vuole espellerla dal partito. Operazione Libero, invece, la sostiene.