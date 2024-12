Oggi in Svizzera

Le e i pazienti affetti da demenza dovrebbero poter ricorrere al suicidio assistito? Nei Paesi Bassi è già possibile. In Svizzera vi può ricorrere solo chi è ancora in possesso di tutte le sue facoltà.

Il suicidio assistito è eticamente giustificabile per le persone affette da demenza? La Svizzera è nota per la sua posizione liberale in questo ambito, ma ci sono Stati che si spingono oltre.

Oggi il quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung (NZZ) analizza i Paesi Bassi, dove il diritto al suicidio assistito si applica anche quando la demenza è già in fase avanzata. Tuttavia, devono essere soddisfatti diversi criteri e la persona deve aver redatto un testamento biologico quando era ancora in grado di giudicare.

In Svizzera, le persone affette da demenza possono ricorrere all’eutanasia solo se sono ancora capaci di giudizio e solo se sono in grado di assumere autonomamente i farmaci previsti a tale scopo.

Stefanie Becker, direttrice di Alzheimer Svizzera, critica il presupposto che la vita con la demenza sia automaticamente insoddisfacente e afferma che non è possibile per una persona sana immaginare come potrebbe essere la sua vita nel caso fosse affetta da una malattia cronica. Nei Paesi Bassi, ad esempio, esistono situazioni in cui le persone affette da demenza in fase avanzata desiderano espressamente continuare a vivere. In questi casi, il testamento biologico con la volontà di suicidio viene ignorato.