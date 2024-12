Oggi in Svizzera

Di tanto in tanto, il giornale Schweizer Bauer porta i suoi lettori a conoscere le svizzere e gli svizzeri che coltivano all’estero. L’ultima visita è stata in Costa Rica, a Jürg Rade. In patria, il grigionese era un macchinista delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), ma poi ha trascorso un periodo in Costa Rica. È stato l’inizio di una nuova vita e di una nuova professione: ora è un coltivatore di caffè e pastore protestante.

Rade è arrivato in Costa Rica grazie alla sua fede. Lì ha svolto volontariato in un centro di formazione cristiana per indigeni. Dopo due anni si è sposato ed è rimasto in Costa Rica. Ha studiato teologia e da allora lavora come pastore in parrocchie protestanti, racconta il “contadino svizzero”. Ora è pastore in una chiesa evangelica libera. Tuttavia, si guadagna da vivere principalmente con la sua fattoria di caffè di due ettari, dove organizza anche visite guidate per i turisti.

La fattoria di Rade si trova a 1’200 metri sul livello del mare. Lavora senza pesticidi chimici di sintesi, che considera “veleno”. “La famiglia Rade coltiva le piantagioni di caffè in modo semplice, anche la casa è semplice“, si legge nella rivista. Lo stesso Rade afferma che se si vendono solo i frutti del caffè, non si può vivere di coltivazione del caffè.