Oggi in Svizzera

Zurigo capitale dell’IA in Svizzera. Questo primato è stato segnato dall’arrivo dell’azienda Open AI, che, ricordiamo, è il fornitore di ChatGPT, un’intelligenza artificiale in grado di generare testi e rispondere a domande.

A Zurigo, le ricercatrici e i ricercatori vogliono portare avanti un’intelligenza artificiale multimodale in grado di combinare testo, immagini e suoni. A tal fine, Open AI ha prelevato dal concorrente Google tre ricercatori di spicco per farli lavorare in Svizzera, come scrive il quotidiano zurighese Neue Zürcher Zeitung. Prima di Open AI, le aziende Nvidia e AI Institute si erano già stabilite nella città sulla Limmat.

L’arrivo di Open AI è un bel riconoscimento per la città, secondo l’organizzazione di marketing della Greater Zurich Area. Mark Chen di Open AI definisce Zurigo un “centro tecnologico leader in Europa”. Anche Apple, Disney, Huawei, Microsoft e Meta vi hanno già una sede. Il settore dell’IA non creerà solo posti di lavoro per un’élite intellettuale, afferma il responsabile marketing della sede. Questo sviluppo andrà a beneficio anche delle industrie tradizionali.