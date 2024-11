Oggi in Svizzera

In Svizzera, a causa delle fusioni, ci sono molti meno Comuni che in passato. Tuttavia, molti di essi continuano ad avere difficoltà a trovare persone disposte ad assumere cariche pubbliche . Ogni tanto, c’è chi si ritrova nell’esecutivo comunale senza volerlo e incorre in una multa se rifiuta.

I membri dei Municipi svizzeri diventano sempre più vecchi, meno di uno su quattro è donna e solo il 18% ha meno di 45 anni, ha spiegato a SRF Reto Steiner, autore di un monitoring dell’Alta scuola di scienze applicate di Zurigo.

Fusione dopo fusione, i Comuni elvetici sono scesi a 2’131 – 15 anni fa erano circa 500 in più – ma la metà continua a faticare a trovare persone disposte ad assumere cariche pubbliche impegnative. La RSI riporta l’esempio di Wassen (nella foto), dove domenica è stato eletto nell’esecutivo Andreas Baumann-Zurfluh. Quest’ultimo, confidandosi con diversi media, non ha nascosto il suo malcontento, dicendo di non essersi candidato e di non avere tempo per assumere la carica.

Contadino, padre di sei figli, vicecomandante dei pompieri e cassiere della federazione degli agricoltori urani, Baumann-Zurfluh ritiene di avere già una vita sufficientemente piena. Attribuisce la sua elezione alle opinioni che non ha timore di condividere quando dopo il lavoro beve un bicchiere con gli amici al bar.

Ora ha dieci giorni per decidere se accettare o meno l’incarico. Il “sì” è però di fatto un obbligo per chi ha meno di 65 anni e non ne ha mai assunto uno in passato, pena in caso di rifiuto una multa di 5’000 franchi.