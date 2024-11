Oggi in Svizzera

Questa domenica di votazioni è stata seguita con attenzione anche dall’estero, non per i temi federali, ma per il voto cantonale di Basilea sul finanziamento dell’Eurovision Song Contest (ESC). A livello nazionale, hanno suscitato grande interesse le elezioni tenutesi nella città di Berna.

È naturale che una votazione legata all’ESC, evento di portata internazionale, interessi molte persone al di là dei confini. Ciononostante, la reazione dei media è stata sorprendente. Su Times of India si legge: “L’elettorato di Basilea ha approvato un credito di 40 milioni di dollari per l’ESC” e Bloomberg titola: “Fallisce il voto contro l’evento ‘blasfemo’ – L’Eurovision può andare avanti a Basilea”. “La città svizzera vota per spendere milioni per il prossimo Eurovision l’anno prossimo”, scrive l’australiana SBS News. L’interesse dimostrato “Down Under” è sicuramente dovuto al fatto che il Paese dal 2015 partecipa al concorso canoro europeo.

A livello nazionale, è Berna a far scorrere l’inchiostro. Con il suo nuovo Consiglio municipale è diventata ufficialmente la città più di sinistra della Svizzera. I cinque membri sono: Marieke Kruit, (Partito socialista, PS) – in corsa anche per la carica di sindaca – Ursina Anderegg, (di Grünes Bündnis, sinistra ecologista), il consigliere nazionale Matthias Aebischer (PS), il sindaco in carica Alec von Graffenried (Grüne Freie liste, GFL, formazione che si definisce “verde, sociale e liberale”), e Melanie Mettler, del Partito verde liberale (PVL, centro-destra ecologista). Quest’ultima è la “più a destra” dell’esecutivo bernese.