Oggi in Svizzera

Per concludere, parliamo ancora del meteo: il maltempo è uno dei motivi per cui il consumo di birra in Svizzera è in calo .

In Svizzera, il consumo pro capite di birra è sceso per la prima volta sotto la soglia dei 50 litri all’anno. Lo riferisce, tra gli altri, Watson. Continua quindi la “tendenza al ribasso che dura da anni”. Le vendite di birra da parte dei birrifici nazionali sono diminuite in modo leggermente più marcato rispetto alle importazioni.

La colpa è del tempo umido. Ricordiamo ancora la primavera piovosa in gran parte della Svizzera. Secondo l’Associazione svizzera delle birrerie, c’erano meno occasioni per godersi una birra all’aperto e in compagnia: se la primavera era negativa, l’anno di produzione era praticamente finito.

Inoltre, le abitudini sociali in Svizzera sono recentemente cambiate. Nel 2024, molti ristoranti hanno chiuso, e la tradizionale cultura dello Stammtisch (tavolo riservato ai clienti abituali, ndt) nel Paese sta scomparendo, secondo quanto riportato da Watson citando l’Associazione dei Birrai.