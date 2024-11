Oggi in Svizzera

A poco più di un mese dalle festività invernali, il foie gras torna a far parlare di sé in Svizzera . Nella riunione settimanale di ieri, il Consiglio federale ha respinto un’iniziativa popolare volta a vietare questo alimento tanto saporito quanto controverso.

L’argomento potrebbe sembrare aneddotico, ma è ben presente nella stampa di questo giovedì. Si tratta infatti di una questione particolarmente divisiva. La Svizzera occidentale, culturalmente vicina alla Francia, vede il divieto del foie gras come un attacco alla tradizione culinaria, mentre il resto del Paese pone maggiore enfasi sul benessere degli animali.

Il Governo ha respinto l’iniziativa contro il foie gras senza presentare una controproposta. Ritiene che un divieto d’importazione non sia compatibile con gli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Propone invece d’introdurre un sistema di dichiarazione obbligatoria che consenta alla clientela d’identificare il metodo di produzione degli alimenti.

Per la cronaca, l’iniziativa popolare “Sì al divieto d’importazione del foie gras” chiede di vietare le importazioni di questo prodotto e dei suoi derivati in Svizzera. Il divieto si applicherebbe anche ai privati, che non potrebbero più importarlo per il proprio consumo personale. Starà ora al Parlamento esprimersi, e poi al popolo.