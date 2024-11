Oggi in Svizzera

Le affermazioni del consigliere nazionale Andreas Glarner, dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) sull’Islam sui social media non sono protette dall’immunità. Secondo la commissione competente del Consiglio Nazionale, il parlamentare non può essere privilegiato rispetto ai privati cittadini.

Quest’estate, Andreas Glarner (nella foto), deputato dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), aveva twittato il seguente post: “Non dovremmo forse lentamente fermare una religione i cui membri enfatizzano le loro richieste di velo, diritti speciali, califfati, minareti, richiami alla preghiera, tribunali della Sharia, ecc. con attentati esplosivi e attacchi a cittadini innocenti?#stopall’islam”. (traduzione dal tedesco).

Secondo la commissione, le osservazioni del consigliere nazionale sono state formulate in modo troppo generico e indifferenziate per consentire di stabilire un legame con determinati affari parlamentari o di poterne desumere misure legislative concrete. “Un trattamento privilegiato rispetto ai privati che si esprimono in modo simile sui social media non sarebbe quindi giustificato”.

La procura di Berna aveva chiesto la revoca dell’immunità di Glarner per indagare sul tweet in base alle leggi svizzere contro il razzismo. La commissione del Consiglio degli Stati deve ancora esprimersi in merito.

Critiche legate all’uso dei social media sono state indirizzate di recente anche alla SRF. In un post su Instagram relativo al referendum del 24 novembre sull’ampliamento delle autostrade, la radiotelevisione pubblica di lingua tedesca aveva scritto: “Se semini strade, raccoglierai traffico”, prima di essere rivisto in: “È davvero così semplice?”.

I critici, tra cui la sezione giovanile dell’UDC, hanno accusato la SRF di mostrare parzialità e di aver emesso una raccomandazione sul voto. L’emittente ha difeso il post come satirico, ma l’ufficio dell’ombudsman ha stabilito ieri che ha violato i principi di accuratezza dei fatti e di diversità. Si è ritenuto che il post contenesse un chiaro messaggio politico che non era ovviamente satirico per un pubblico più ampio.